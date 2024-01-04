نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-1-2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي "، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 في الدوري الإسباني، وكأس إيطاليا، وكأس الأتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الإسباني

أوساسونا ضد ألمريا

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

أشبيلية ضد اتلتيك بلباو

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة التاسعة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة والربع مساء بتوقيت الإمارات.

لاس بالماس ضد برشلونة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

كأس الإتحاد الانجليزي

كريستال بالاس ضد إيفرتون

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

كأس إيطاليا

يوفنتوس ضد ساليرنيتانا، دور الستة عشر

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات الناقلة للدوري الإسباني

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.