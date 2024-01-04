نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس اليوم الخميس 4-1-2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره لاس بالماس مساء اليوم الخميس 4-1-2024 علي ملعب "دي جران كاناريا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل فريق لاس بالماس المركز العاشر برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات وخسارة مثلهم والتعادل في أربعة لقاءات.

موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

سيتم نقل وإذاعة مباراة برشلونة ضد لاس بالماس مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1 HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.