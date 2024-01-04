نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية ولبنان الودية اليوم الخميس 4-1-2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية موعد مباراة السعودية ولبنان الودية اليوم الخميس 4-1-2024 والقنوات الناقلة لها، والتي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة السعودية ولبنان الودية

واختتم منتخب السعودية الكروي تحضيراته استعدادًا لخوض مواجهة هامة أمام نظيره منتخب لبنان مساء اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر يناير الجاري وديًا.

وستقام أحداث مباراة السعودية ولبنان الودية عند تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الرابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ولبنان الودية

وستنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات ssc sport، الحاصلة على حقوق بث المباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع.