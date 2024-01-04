نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إشبيلية ضد أتليتك بلباو اليوم الخميس 4-1-2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية نظيره أتلتيك بلباو مساء اليوم الخميس 4-1-2024 على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، وذلك في إطار الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل إشبيلية المركز السادس عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة ثماني مباريات، فيما يحتل أتلتيك بلباو المركز الخامس برصيد 35 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة ثلاث مباريات.

موعد مباراة إشبيلية ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إشبيلية وأتلتيك بيلباو اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة إشبيلية ضد أتلتيك بلباو مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.