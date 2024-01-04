نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة كريستال بالاس ضد إيفرتون اليوم الخميس 4-1-2024 في كأس الإتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس مع نظيره فريق ايفرتون مساء اليوم الخميس في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في كأس الإتحاد الإنجليزي

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب كريستال بالاس.

ويتواجد فريق كريستال بالاس في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل فريق ايفرتون المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

تشكيل كريستال بالاس المتوقع ضد ايفرتون

حراسة المرمى: جونستون

خط الدفاع: وارد- أندرسن- جويهي- ميتشيل

خط الوسط: هيوز- دوكوري- أيو

خط الهجوم: إيزي- شلوب- ادوارد

تشكيل ايفرتون المتوقع ضد كريستال بالاس

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: يونج، مايكل كين، جيمكس تراكوفسكي، باترسون.

خط الوسط: أليكس أوبي، ةأمادو أونانا، إدريسا غاي، دوكوري، جيمس جارنر.

خط الهجوم: نيال موباي.