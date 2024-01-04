نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا اليوم الخميس 4-1-2024 في كأس إيطاليا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس استعداداته لمواجهة نظيره فريق ساليرنيتانا مساء اليوم الخميس في الدور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا في كأس إيطاليا

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد يوفنتوس مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس ضد ساليرنيتانا في كأس إيطاليا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس هذه المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بريمر - جاتي - روجاني.

خط الوسط: ويا - ماكيني - لوكاتيلي - رابيو - كوسيتيش.

خط الهجوم: كين - ميليك.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا في كأس إيطاليا

وسوف يتم نقل مباراة يوفنتوس أمام نظيره فريق ساليرنيتانا مساء اليوم الخميس في بطولة كأس إيطاليا على قنوات أبو ظبي الرياضية.