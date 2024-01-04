نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أوساسونا ضد ألميريا اليوم الخميس 4-1-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحظى موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا ضد ألميريا باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي الكرة الساحرة في كل مكان حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أوساسونا ضد ألميريا في الدوري الإسباني

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا ضيفًا على نظيره فريق أوساسونا مساء اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وستقام أحداث المباراة عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا ضد ألميريا في الدوري الإسباني

وستنقل أحداث مباراة أوساسونا ضد ألميريا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع عبر قناة bein sports 3.