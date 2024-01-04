نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شعرت أنني في عالم أخر".. أحمد ريان يعلق على إهداره الفرصة الأغرب في تاريخ الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا عن أسباب إهداره للفرصة السهلة والأغرب في تاريخ الكرة المصرية أمام بيراميدز، ضمن منافسات السوبر المصري.

وأهدر أحمد ياسر فرصة سهلة جدًا أمام بيراميدز في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري للأبطال في الإمارات.

وقال أحمد ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد: " ل10 ثواني من الزمن من حياتي شعرت أنني في عالم آخر ثم عدت مرة أخرى للعالم الحالي، استلام الكرة هو الذي جعلني أضع الكرة بهذه الطريقة لأنني استلمت الكرة بطريقة خاطئة".

وتابع: "شعرت أن أحمد سامي يلاحقني ولذلك وضعت الكرة بسرعة، ولكن بعد ذلك عندما شاهدت الفرصة من جديد وجدت أن أحمد سامي كان بعيدا".

واختتم مهاجم سيراميكا كيلوباترا: "الأمر ليس به أي استهتار أو عدم تركيز أو التفكير في الاحتفال المبكر، لأن مع كل ذلك لن تضيع هذه الفرصة، بعد المباراة تابعت الكوميكس والتعليقات على هذه الفرصة الضائعة وكنت أشعر بالضيق، وفي الملعب حاولت إخراج نفسي من هذه الحالة".

أحمد ياسر ريان: الزمالك لم يفاوضني.. وهناك بند في عقدي مع سيراميكا كليوباترا يمنح الأهلي الأولوية

أكد أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أنه يستشير والده ولكن قراراته يتخذها بنفسه.

وقال ريان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "استشير والدي ولكن قراراتي اتخذها بنفسي، انتقالي إلى الجونة وسيراميكا كليوباترا لم يكن يعلم بهم شيء، وعلم الأخبار من خلال وسائل الإعلام".

وأكمل: "ملتزم بعقدي مع سيراميكا كليوباترا ومستمر معهم لنهاية الموسم لتحقيق أهداف النادي في الموسم الحالي".

وأضاف: "لم تحدث مفاوضات مع الزمالك، هناك بند في عقدي مع سيراميكا كليوباترا أن الموسم الحالي لا أنضم لأي فريق إلا بموافقة الأهلي والأولوية للأحمر".

وأتم أحمد ياسر ريان: "انتمائي للنادي الأهلي، وحاليا منتمي لنادي سيراميكا كليوباترا، لكن اللعب في الزمالك صعبا للغاية".