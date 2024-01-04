أحمد ياسر ريان: بند في عقدي مع سيراميكا كليوباترا يمنح الأهلي الأولوية ولم أهدر أي ركلة جزاء طوال حياتي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أنه يستشير والده ولكن قراراته يتخذها بنفسه.

وقال ريان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "استشير والدي ولكن قراراتي اتخذها بنفسي، انتقالي إلى الجونة وسيراميكا كليوباترا لم يكن يعلم بهم شيء، وعلم الأخبار من خلال وسائل الإعلام".

وأكمل: "ملتزم بعقدي مع سيراميكا كليوباترا ومستمر معهم لنهاية الموسم لتحقيق أهداف النادي في الموسم الحالي".

وأضاف مهاجم فريق سيراميكا كيلوباترا: "لم تحدث مفاوضات مع الزمالك، هناك بند في عقدي مع سيراميكا كليوباترا أن الموسم الحالي لا أنضم لأي فريق إلا بموافقة الأهلي والأولوية للأحمر، انتمائي للنادي الأهلي، وحاليا منتمي لنادي سيراميكا كليوباترا، لكن اللعب في الزمالك صعبا للغاية".

أحمد ياسر ريان: تمنيت اللعب مع سيراميكا كليوباترا

وقال أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا:" ان قبل انتقالي للفريق تحدث معي طارق ابو العنين نائب رئيس مجموعة كليوباترا وفي نفس اليوم وقعت ولم اكن اتوقع ما حدث حتى عدت إلى المنزل، وكان يوما صعبًا بعد إنتهاء رحلتي مع النادي الأهلي، وعلاقتي بنادر شوقي وكيل اللاعبين جيدة حتى الآن، لكن وقت انتهاء علاقتي بالأهلي كان لدي الكثير من العروض من الدوري المصري لكن نادر كان يريد أن يكون فريق سيراميكا كليوباترا آخر الخيارات المتاحة ".

أحمد ياسر ريان: لم أهدر ركلة جزاء طوال حياتي ووالدى دعمني بعد مباراة بيراميدز

كشف أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا عن كواليس تسديده لركلة الجزاء الأولي في مباراة بيراميدز بكأس السوبر المصري،قائلا: " بالفعل طلبت تسجيل أول ركلة جزاء، وخاصة أن أول لاعب يسجل يعطي الثقة لباقي اللاعبين".

وتابع:" أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا قال نصا " كلكم بتعرفوا تسددوا ركلات جزاء، وأبلغته بأنني سأسدد الركلة الأولي ".

وأضاف:" لاعبو الفريق ساندوني بقوة والحمد لله لم أهدر أي ركلة جزاء طوال حياتي، نفذت 12 ركلة جزاء ولم أهدر أي ركلة".

وعن الفرصة التي أضاعها خلال مواجهة بيراميدز قال: والدي قال لي نصا أن نجوم العالم اهدروا فرص أسهل منها وكان حريصا بمعني الكلمة على دعمي".