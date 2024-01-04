تشكيل السعودية المتوقع ضد لبنان في المباراة الودية اليوم الخميس 4-1-2024

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أحمد جودة - القاهرة - يتأهب عشاق ومحبي الكرة الساحرة المستديرة لانطلاق أحداث المباراة القوية والمثيرة التي ستجمع بين السعودية ضد لبنان الخميس 4-1-2024.

تشكيل السعودية المتوقع ضد لبنان في المباراة الودية

واستقر المدير الفني لمنتخب السعودية الكروي الأول على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب لبنان مساء اليوم الخميس حيث من المتوقع أن يضم العناصر الآتية:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي أل بليهي/ ناصر الدوسري/ سعود عبد الحميد/ علي لاجامي.

خط الوسط: محمد كنو/ عبد الإله المالكي/ عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: فهد المولد/ صالح الشهري/ فراس البريكان.

موعد مباراة السعودية ضد لبنان وتقام مباراة السعودية أمام نظيره منتخب لبنان مساء اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر يناير الجاري وديًا على أرضية ملعب "منتجع سلين".

وتنطلق ضربة البداية عند تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الرابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.