نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يشارك روكي؟.. تشافي يستقر على تشكيل برشلونة أمام لاس بالماس اليوم الخميس 4-1-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة لاس بالماس مساء اليوم الخميس 4 يناير 2024 على ملعب "دي جران كاناريا"، وذلك في إطار الجولة الـ19 من الليجا.

موعد مباراة برشلونة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد لاس بالماس مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1 HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.