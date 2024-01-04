نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الراحلين تتوالى في المحترفين.. عبد الباقي جمال خارج صفوف لافيينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل دوري المحترفين المصري اثارته مع نهاية الجولة الخامسة عشر، والتي شهدت نتائج عريضة وقوية عكس التوقعات.

وتحاول الاندية تصحيح المسار، من أجل اللحاق بركب المنافسة، أو حتى البقاء داخل دوري المحترفين، لتتوالى قائمة المدربين الراحلين في المسابقة.

وقرر نادي لافيينا توجيه الشكر للمدرب عبد الباقي جمال وجهازه الفني، بعد التعادل سلبيا مع ابو قير للاسمدة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر دوري المحترفين.

سلسة نتائج سلبية

ورغم البداية الجيدة للمدرب، إلا أن سلسلة النتائج السلبية باتت تطارده منذ الجولة الثالثة عشر بعد الخسارة من القناة بهدفين مقابل هدف.

وفي الجولة الرابعة عشر تعادل أمام بترول اسيوط ايجابيا بهدف لمثله، ليواصل نزيف النقاط أمس أمام ابو قير للاسمدة.

ويعد عبد الباقي جمال هو المدرب الثاني في لافيينا، بعد بداية الموسم مع احمد عيد عبد الملك والذي فضل عدم الاستمرار.

ورحل مؤخرا كلا من ايمن المزين من ابو قير وهشام زكريا من اسوان واخيرا عبد الباقي من لافيينا.