جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الخميس

وانتصر جيرونا على أتلتيكو مدريد بفوز قاتل في مباراة مثيرة، حسمها لصالحة بنتيجة 4-3،بينما حقق ريال مدريد فوز صعب على نظيره ريال مايوركا بنتيجة هدف وحيد.

يقدم لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024، قبل مواجهات اليوم الخميس 4 يناير والتي سوف تنطلق بمواجهة أوساسونا ضد ألمريا.

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محمد يوسف

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