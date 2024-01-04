نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يقدم لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024، قبل مواجهات اليوم الخميس 4 يناير والتي سوف تنطلق بمواجهة أوساسونا ضد ألمريا.
وانتصر جيرونا على أتلتيكو مدريد بفوز قاتل في مباراة مثيرة، حسمها لصالحة بنتيجة 4-3،بينما حقق ريال مدريد فوز صعب على نظيره ريال مايوركا بنتيجة هدف وحيد.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الآن ويمتلك في رصيده 48 نقطة.
جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليومالخميس
1 ريال مدريد، 48 نقطة.
2 جيرونا، 48 نقطة.
3 أتلتيكو مدريد، 38 نقطة.
4 برشلونة، 38 نقطة.
5 أتلتيك بلباو، 35 نقطة.
6 ريال سوسيداد، 32 نقطة.
7 ريال بيتيس، 28 نقطة.
8 خيتافي، 26 نقطة.
9 فالنسيا، 26 نقطة.
10 لاس بالماس، 25 نقطة.
11 رايو فاييكانو، 23 نقطة.
12 أوساسونا، 19 نقطة.
13 فياريال، 19 نقطة.
14 مايوركا، 18 نقطة.
15 ديبورتيفو ألافيس، 17 نقطة.
16 إشبيلية، 16 نقطة.
17 سيلتا فيجو، 16 نقطة.
18 قادش، 15 نقطة.
19 غرناطة، 11 نقطة.
20 ألميريا، 5 نقاط.
تذاع مباريات الدوري الإسباني موسم 2023/2024 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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