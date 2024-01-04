نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير: قرار اتحاد الكرة يثير استياء فوزي لقجع بسبب الشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عن استياءه من قرار اتحاد الكرة المصري ضد محمد الشيبي لاعب بيراميدز ومنتخب المغرب.

وكشفت تقارير مغربية أن فوزي لقجع يتابع بقلق واستياء كبيرين التطور الجديد في أزمة محمد الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

وأحال اتحاد الكرة محمد الشيبي للجنة الاتضباط بسبب لجوءه للقضاء بعد أزمته مع الشحات والتي إندلعت عقب نهاية مباراة الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري في الموسم الماضي.

وبحسب موقع “هسبورت” المغربي، يشعر لقجع بالإستياء نتيجة موقف الاتحاد المصري واختياره هذا التوقيت قبل أيام من انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد محمد الشيبي ضمن القائمة النهائية لأسود الأطلس المشاركة في كأس إفريقيا، المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.