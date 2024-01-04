نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إشتعل صراع هدافي الدوري الإسباني موسم 2023-2024، بين العديد من اللاعبين المتميزين في البطولة قبل مواجهات اليوم الخميس 4 يناير من الليجا الإسبانية.

موقف بيلينجهام من ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024

يتصدر الانجليزي جود بيلينجهام لاعب خط وسط ريال مدريد جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 13اهداف، بينما يأتي بورخا مايورال لاعب خيتافيفي المركز الثاني رصيد 12 هدف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

جود بيلينغهام - ريال مدريد 13

بورخا مايورال - خيتافي 12

ألفارو موراتا- اتليتكو مدريد 12

أنطوان غريزمان - أتلتيكو مدريد 11

أرتيم دوفييك - جيرونا 11

جيرارد مورينو - فياريال 9

جوركا غوروزيتا - أتلتيك بيلباو 8

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة 8

إنياكي ويليامس - أتلتيك بيلباو 8

أنتي بوديمير - أوساسونا 8

رودريغو - ريال مدريد 7

تذاع أحداث مباريات الدوري الإسباني موسم 2024/2023عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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