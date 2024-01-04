نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق مديرا فنيا لأتلتيكو بارانينسي البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تولى مدرب الزمالك المصري السابق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مسؤولية أتلتيكو بارانينسي، حسبما أعلن النادي البرازيلي في الساعات الأخيرة.

ونشر النادي عبر حسابه على إكس: "قررنا إسناد مسؤولية الفريق في عام المئوية إلى المدرب الكولومبي الذي يملك اسمًا قويًا وخبرة طويلة في كرة القدم العالمي".

وأوضح أتلتيكو بارانينسي في بيان أن المدرب سيصل غدًا الجمعة، مدينة كوريتيبا لبدء فترة الاستعداد للموسم الجديد الذي ينافس فيه الفريق على عدة بطولات محلية وقارية.



كان أوسوريو يدرب الزمالك المصري قبل انتقاله إلى الفريق البرازيلي، وسبق له تدريب منتخبي المكسيك وباراغواي، كما يحظى بخبرة في البرازيل حيث كان مدربًا لساو باولو، كذلك درب فرق أتلتيكو ناسيونال وأمريكا دي كالي وأونثي كالداس وميوناريوس وديبورتيفو بيريرا في كولومبيا، وأيضًا بويبلا المكسيكي ونيويورك ريد بولز الأمريكي.



كما عمل الكولومبي في بداية مسيرته مدربًا مساعدًا في مانشستر سيتي ووصل إلى ربع نهائي مونديال 2018 مع المكسيك.

