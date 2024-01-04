نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. غضب فوزي لقجع من اتحاد الكرة المصري وأحمد ريان يعلق على اهداره الفرصه أمام بيراميدز وتصريحات سيف الجزيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 4-1-2024 في السطور التالية:

"يلعب على كل الألقاب".. الجزيري يتغنى بالزمالك عقب انضمامه لقائمة تونس

أبدى سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، سعادته بالانضمام لقائمة أمم إفريقيا النهائية لمنتخب تونس بعد استبعاد مرتضى بن وناس، مؤكدًا على أنه يفتخر بالتواجد في الزمالك.

وقال سيف الجزيري في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "سعيد بالتواجد في القائمة النهائية لمنتخب تونس وأنا دائما تحت أمر المنتخب، وعند استدعائي في أي وقت أكون جاهزا للمشاركة".

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قرار اتحاد الكرة يثير استياء فوزي لقجع بسبب الشيبي

أعرب فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عن استياءه من قرار اتحاد الكرة المصري ضد محمد الشيبي لاعب بيراميدز ومنتخب المغرب.

وكشفت تقارير مغربية أن فوزي لقجع يتابع بقلق واستياء كبيرين التطور الجديد في أزمة محمد الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

وأحال اتحاد الكرة محمد الشيبي للجنة الاتضباط بسبب لجوءه للقضاء بعد أزمته مع الشحات والتي إندلعت عقب نهاية مباراة الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري في الموسم الماضي.

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"شعرت أنني في عالم أخر".. أحمد ريان يعلق على إهداره الفرصة الأغرب في تاريخ الكرة المصرية

تحدث أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا عن أسباب إهداره للفرصة السهلة والأغرب في تاريخ الكرة المصرية أمام بيراميدز، ضمن منافسات السوبر المصري.

وأهدر أحمد ياسر فرصة سهلة جدًا أمام بيراميدز في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري للأبطال في الإمارات.

وقال أحمد ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد: " ل10 ثواني من الزمن من حياتي شعرت أنني في عالم آخر ثم عدت مرة أخرى للعالم الحالي، استلام الكرة هو الذي جعلني أضع الكرة بهذه الطريقة لأنني استلمت الكرة بطريقة خاطئة".

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كريم الدبيس يكشف كواليس انتقاله من وادي دجلة إلى الأهلي

كشف كريم الدبيس عن كواليس انتقاله من وادي دجلة للأهلي، وحلم الطفولة بارتداء قميص المارد الأحمر.

وقال كريم الدبيس، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس التلفزيونية: "كان حلمي من الطفولة الانضمام واللعب في النادي الأهلي".

وتابع: "مع تعطل المفاوضات مع وادي دجلة، أمير توفيق وعدني بأنه لن يتخلى عني وقال لي: (الخطيب بيقولك اللي مابعناش مش هنبيعه)".