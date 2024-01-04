نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. آخر تطورات رحيل محمد الشناوي عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الناد الأهلي، عن آخر التطورات في ملف رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى الشناوي عدة عروض خارجية أبرزها من السعودية بعد تألقه اللافت للنظر مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال المصدر إن النادي الأهلي متمسك للغاية باستمرار حارس مرماه الأول ضمن صفوفه ولا توجد أي نية للموافقة على رحيله في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضاف المصدر بأن مسؤولو النادي الأهلي سيقومون بتعديل عقد الشناوي ماديًا ليكون الأعلى راتبًا بين اللاعبين في الفريق الأحمر في محاولة للوقوف ضد العروض المغرية التي يتلقاها.

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي سيقوم بتعديل عقد الشناوي ماديًا بعد بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق هذا الشهر.

الجدير بالذكر أن محمد الشناوي يتواجد حاليًا في معسكر منتخب مصر استعدادًا لخرض غمار بطولة أمم إفريقيا هذا الشهر بكوت ديفوار.