مبابي يفاجئ ناصر الخليفي بتصريحات نارية بشأن مستقبله

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أحمد جودة - القاهرة - أثار مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بباريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الجدل حول مستقبله مع الفريق الفرنسي الكبير، حيث يقترب انتهاء عقده قريبًا.

تصريحات قوية من مبابي بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

تنتهي فترة عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، مما يمنحه الحق في التفاوض مع أندية أخرى والتوصل لاتفاق مبدئي إذا لم يفضل تمديد تعاقده الحالي.

هذا الوضع فتح أبواب الاهتمام للعديد من الأندية الأخرى، بما في ذلك ريال مدريد وليفربول، اللذين يتطلعان لضم مبابي نهاية الموسم الحالي.

بعد فوزهم ببطولة كأس السوبر الفرنسي أمس الأربعاء على حساب تولوز، أدلى مبابي بتصريحات لشبكة "ESPN"، حيث قال: "متحمس للغاية لهذا العام، هناك ألقاب نريد الفوز بها، وبالفعل حققنا أول ألقابنا".

وفيما يتعلق بمستقبله، أوضح قائلًا: "لم أتخذ قراري بعد، لم أحدد أي اتجاه، حاليًا قراري ليس ذا أهمية بالغة، حفظًا لهدوء النادي، الأهم هو التحديات المقبلة، لذا فإن قراري حول مستقبلي يأتي في المرتبة الثانوية حاليًا".

وعندما سُئل إذا كان سيتخذ قراره في وقت لاحق من الموسم، رد مبابي: "لا أعلم، لم يحدث الشيء نفسه العامين الماضيين، لأنني لم أقرر بعد حتى الآن".

وأكمل قائلًا: "إذا كنت أعلم ماذا أريد، فلماذا الانتظار؟ لكن كما قلت، الأهم هو الفوز بالألقاب مع النادي، لقد حققنا لقبًا ونريد المزيد، ومستقبلي يتم مناقشته داخليًا، ولن يكون محل اهتمام كبير خارج النادي".