نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقابل 3 لاعبين.. الأهلي يعلن ضم عمر كمال خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعلن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة تعاقده بشكل رسمي مع عمر كمال عبد الواحد قادمًا من نادي فيوتشر.

واتفق النادي الأهلي مع نظيره فيوتشر على ضم عمر كمال عبد الواحد مقابل إعارة ٣ لاعبين لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عمر كمال عبد الواحد سيكون الصفقة الأولى التي يبرمها النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري لتدعيم صفوفه بناءً على طلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

مقابل 3 لاعبين.. الأهلي يعلن ضم عمر كمال خلال ساعات

ووقع عمر كمال بعد الواحد بالفعل على عقود الانتقال للنادي الأهلي قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر الحالي.

ويتبقى فقط اتفاق فيوتشر مع النادي الأهلي على اللاعب الأخير الذي سيدخل ضمن الصفقة، بعد إصرار صلاح محسن على عدم الدخول في أي صفقات تبادلية وتمسكه بالبقاء في النادي أو رحيله بشكل نهائي حال رغبة النادي الأحمر في ذلك.

واتفق مسؤولو الأهلي على إعارة أحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله وصلاح محسن أو لاعب آخر حال استمرار الأخير رفضه الخروج معارًا.