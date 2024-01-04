نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سردار أزمون: مستعد للموت من أجل روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كان المهاجم الإيراني سردار أزمون أحد أفضل اللاعبين أداءً في مباراة العودة التي فاز بها الفريق على كريمونيزي الليلة الماضية في كأس إيطاليا.

شارك اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في الشوط الثاني وساعد في قيادة الفريق إلى جانب باولو ديبالا وروميلو لوكاكو.

وفي حواره مع سكاي سبورت عقب المباراة، علق أزمون قائلًا: "كانت مباراة جيدة، البداية لم تكن سهلة. لقد استحقينا الفوز، وأهنئ الفريق على ما فعلناه”.

وأضاف "من لا يرغب في اللعب مع ديبالا ولوكاكو؟ ثم هناك أيضًا باريديس وبيليجريني. أنا سعيد جدًا باللعب معهم وآمل أن أفعل ذلك كثيرًا مرة أخرى”.

وعن تقدير الجماهير له، قال أزمون: “عندما وصلت إلى هنا لأول مرة كان الأمر كما لو أن الناس لا يريدونني، لكن الآن لدي علاقة ممتازة مع الجمهور ".

واختتم:" اعتقدت على الفور أنه سيتعين علي العمل بجد وأنا سعيد حقًا لكوني لاعبًا في روما، ومثل جميع اللاعبين الآخرين، نحن مستعدون للموت من أجل هذا الفريق، وهذا هو هدفي”.