الإسماعيلي يواجه بورفؤاد وديًا استعدادًا لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض نادي الإسماعيلي مباراة ودية مساء اليوم أمام بورفؤاد وديًا استعدادًا لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية.

الإسماعيلي يواجه بورفؤاد وديًا

ويأتي ذلك لتجهيز جميع خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل مواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية.

يذكر أن نادي الإسماعيلي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 11 مباراة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الإسماعيلي مع نظيره المصري بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي والداخلية في كأس رابطة الأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الداخلية ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها مساء يوم 9 يناير.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والداخلية في كأس رابطة الأندية

تنقل مباراة الإسماعيلي والداخلية ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس رابطة الأندية على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.