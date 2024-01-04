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أحمد جودة - القاهرة - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين، على دعم أسامه جلال مدافع المنتخب قبل مغادرته لمعسكر الفريق بسبب الإصابة، وبالتالي خروجه من قائمة بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار.

المنتخب يدعم أسامه جلال قبل مغادرة المعسكر بسبب الإصابة

وتم استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب بدلا من أسامه جلال استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يخوض منتخب مصر مباراة ودية يوم 7 يناير أمام منتخب تنزانيا استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

وتتجه بعثة منتخب مصر إلي كوت ديفوار يوم 9 يناير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها مساء يوم 14 يناير.