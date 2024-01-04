نجم كريستال بالاس يشعل الصراع بين مانشستر يونايتد وليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف مانشستر يونايتد الحصول على خدمات جناح كريستال بالاس مايكل أوليس الذي يعد هدفًا لغريمه ليفربول كبديل محتمل للمصري محمد صلاح في نهاية موسم 2023-2024.

أوليس على ردار مانشستر يونايتد وليفربول

وفقًا لصحيفة " ديلي تلغراف " يريد الشياطين الحمر أن يكون نجم كريستال بالاس أولى صفقات السير جيم راتكليف الذي اشترى للتو 25٪ من أسهم النادي وسيكون مسؤولًا عن الانتقالات.

يعتبر المهاجم النيجيري الفرنسي أحد اللاعبين الذين سيعيدون تنشيط هجوم مانشستر يونايتد، حيث يحتل فريق إريك تين هاج المركز الثالث في قائمة أقل الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

يستعد فريق أولد ترافورد لإجراء إصلاح شامل في الصيف من شأنه أن يتخلص من جادون سانشو وأنتوني مارسيال وآخرين يعتبرون فائضين عن الحاجة، حيث يستعد بطل إنجلترا 20 مرة لجلب اللاعب الفرنسي الدولي للشباب كأحد اللاعبين الذين سيعملون على ثورة الإصلاح في النادي.

وقع أوليس للتو على صفقة جديدة مع كريستال بالاس مما سيجعل من الصعب إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات هذه.

وأشارت تقارير صحفية إن صفقته الجديدة مع النسور تحتوي على شرط جزائي يقال إنه يزيد عن 35 مليون جنيه إسترليني في عقده السابق مما يعني أن تأمين توقيعه سيكلف رسومًا ضخمة.

كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا غير لائق في بداية الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، لكنه عاد الآن إلى لياقته الكاملة ليشعل الصراع بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

وسجل أوليس 5 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة في 9 مباريات مع كريستال بالاس هذا الموسم.