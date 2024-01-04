نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريجيلون يقترب من العودة لليجا من بوابة جيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب الظهير الأيسر لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سيرجيو ريجيلون من الرحيل على سبيل الإعارة هذا الشهر، وسط اهتمام من جيرونا الإسباني بخدماته.

وأشارت شبكة " فيشاجيس " أن جيرونا يأمل في الاستفادة من رحيل الظهير الأيسر السابق لفريق أتلتيكو مدريد، وذلك من أجل التعاقد معه في يناير لتدعيم الخط الخلفي، وذلك من أجل الاستمرارية في المنافسة على لقب الدوري مع ريال مدريد.

وكان ريجيلون معارًا لمانشستر يونايتد خلال النصف الأول من الموسم، وقد عاد إلى ناديه الأصلي الآن، بعد أن فشل الإسباني في إثارة الإعجاب منذ انتقاله إلى أولد ترافورد، الأمر الذي يجعل إمكانية استمراره في إعارة أخرى مرجحة بشكل كبير في الوقت الحالي.

وأشارت الشبكة أن جيرونا يحتاج إلى إغراء ريجيلون من خلال الحصول على المزيد من الدقائق، وذلك للموافقة على العودة إلى الليجا، وهذا قد لا يحدث في ظل تألق ميغيل جوتوريز هذا الموسم.

وشارك ريجيلون هذا الموسم في الدوري الانجليزي خلال 9 مباريات فقط لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف، كما أن قيمته السوقية تقدر بنحو 10 مليون يورو.