نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يواجه خطر الغياب أمام بيتيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه نادي برشلونة نظيره لاس بالماس الليلة لحساب الجولة التاسعة عشر من الليجا، بطموحات كبيرة للحصول على أول ثلاث نقاط في العام الجديد.

ومع ذلك، قد يتعين على أحد لاعبي برشلونة توخي الحذر قبل مباراة لاس بالماس، لأنه يواجه خطر الإيقاف في المباراة التالية.

حيث يدخل كانسيلو مواجهة لاس بالماس، برصيد أربع بطاقات صفراء، وهذا يعني أنه إذا حصل على بطاقة صفراء الليلة، فسيتم إيقافه عن المباراة المقبلة في الدوري ضد ريال بيتيس.

من المؤكد أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز لا يستطيع تحمل ذلك لأن كانسيلو كان لاعبًا رئيسيًا في خط دفاع النادي، وغالبًا ما يتنقل بين مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن.

ناهيك عن أن برشلونة لديه أيضًا خيارات محدودة في مركز الظهير، خاصة بعد الجراحة الأخيرة التي أجراها ماركوس ألونسو.

وشارك كانسيلو المُعار من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي لبرشلونة، مع النادي الكتالوني خلال 21 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.