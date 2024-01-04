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أحمد جودة - القاهرة - يجري نادي روما محادثات للتعاقد مع مدافع يوفنتوس الشاب دين هويسن، خلال هذا الصيف.

يوفنتوس متردد بشأن بيع مدافعه لروما

ارتبط قلب الدفاع الهولندي بالانتقال إلى فروزينوني، حيث ضغط يوفنتوس من أجل إتمام الصفقة من أجل تكريم التعاون الوثيق بين الناديين ومنح اللاعب أفضل فرصة للتطور في فريق يمكنه الحصول على معظم الدقائق..

ومع ذلك، تواصل روما مع وكيل هويسن وقدم عرضًا مثيرًا للاهتمام بنفس القدر للاعب البالغ من العمر 18 عامًا.

ونتيجة لذلك، ذكرت صحيفة " التيمبو " أن هويسن ووكيله يضغطون الآن للانتقال إلى روما بدلًا من ذلك.

في هذه الأثناء، يوفنتوس متردد في قبول هذه الشروط، لا يريد البيانكونيري إرسال الشاب إلى منافس مباشر وقد عقدوا بالفعل اجتماعًا مع وكيل هويسن لتوضيح الموقف.

وهكذا، ينتظر روما قرار اليوفي، على أمل أن يُحدث استعداد هويسين للانتقال إلى العاصمة الإيطالية الفارق في النهاية.