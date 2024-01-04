مدرب غانا السابق يؤمن بقدرة " البلاك ستارز " على بلوغ نهائي الكان

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أحمد جودة - القاهرة - أشار كواسي أبياه، مدرب غانا السابق، إنه مقتنع بقدرة البلاك ستارز على الوصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023 في ساحل العاج.

حيث مر الآن 42 عامًا منذ آخر مرة فازت فيها غانا بالبطولة في ليبيا، والأمل بين الغانيين منخفض قبل انطلاق البطولة بعد 9 أيام.

على الرغم من الأداء الضعيف لبطل إفريقيا أربع مرات في الآونة الأخيرة، إلا أن مدرب السودان الحالي يعتقد أن الفريق قادر على تحقيق المفاجأة.

وقال أبياه لتلفزيون سيينو: "لقد حدث ذلك مرات عديدة".

وأشار "كما ترون، في بعض الأحيان عندما يقلل الغانيون من قيمة الفريق، يحدث ذلك عندما يفاجئ الفريق غانا ".

وأضاف: "بالنظر إلى جودة اللاعبين، أعتقد أنهم قادرون على تقديم أداء جيد للغاية، أعتقد أنهم قادرون على الوصول إلى النهائي ".

يعكسر المنتخب الغاني بقيادة كريس هيوتون في كوماسي استعدادًا للنسخة الرابعة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية المقرر استضافتها في ساحل العاج.

ومن المقرر أن تفتتح غانا مشوارها في دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم الأحد 14 يناير 2024.

وستلعب غانا بعد ذلك ضد مصر صاحبة الرقم القياسي للفوز بالبطولة، قبل أن تختتم مواجهتها ضد موزمبيق في 22 يناير.