شبانة يفتح النار على ممدوح عيد بسبب منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - إنتقد الإعلامي محمد شبانة موقف ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بعدما تفاخر عبر السوشيال ميديا بأن نادي بيراميدز هو الأكثر دعما للمنتخب بلاعبيه بعد إنضمام مهند لاشين على حساب كوكا ليصبح في القائمة سبعة لاعبين من بيراميدز مقابل سته من الأهلي هو ما أثار الجدل في السوشيال ميديا.

شبانة يفتح النار على ممدوح عيد



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن ما نشره ممدوح عيد يثير الفتنة بين الجماهير على إختيارات المنتخب في الوقت الذي يحتاج فيه إلى الدعم دون النظر إلى إنتماءات اللاعبين.

وتابع، شبانة أن القدر أراد يعيد لياسر ابراهيم حقه بعدما تم استبعاده من القائمه الاولى ليعود اليها بعد اصابه اسامه جلال مدافع بيراميدز وهو ما وضعه ممدوح عيد في حرج بعد ارتفاع عدد لاعبي الاهلي مره اخرى إلى ٧ لاعبين ورجوع بيراميدز إلى 6، قبل ان يقوم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بمسح المنشور من على السوشيال ميديا.



ويستعد المنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لبطولة أمم إفريقيا المقبلة المقرر إقامتها بالكاميرون خلال الشهر الجاري.



وتضم قائمة منتخب مصر للبطولة الإفريقية كلا من:



محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد أبو جبل

محمد صبحي

عمر كمال

محمد هاني

أحمد حجازي

علي جبر

أحمد سامي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حمادة

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا



وتنقل مباريات أمم إفريقيا عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.