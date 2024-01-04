ياسر ابراهيم يصل إلى معسكر منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - وصل ياسر ابراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى معسكر المنتخب الوطني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استدعائه للفراعنة قبل كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن ينضم ياسر إبراهيم إلى تدريبات المنتخب اليوم، بعدما حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين، على استقباله.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، استدعاء ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وجاء استدعاء ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للقائمة النهائية، بعد إصابة أسامه جلال مدافع بيراميدز، وخروجه من المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا، استبعاد أسامه جلال من معسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد إصابته في الركبة خلال التدريبات وثبوت عدم قدرته على اللحاق بالبطولة.

ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.