نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة في منتخب مصر للتعريف بالمنشطات استعدادًا لأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نظم الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول جلسة للاعبين خلال معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور دكتور محي الدين الجعفري استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، للتعريف بالمنشطات والمحظورات الطبية الجديدة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار.



شهدت الجلسة التعريف بالأدوية الجديدة المحظورة، إلى جانب مواعيد استدعاء اللاعبين لكشف المنشطات وأحقية اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي في استدعاء أى لاعب في أي وقت خلال البطولة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 14 يناير المقبل فى كأس الأمم.