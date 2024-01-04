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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: مختاريان يغازل الانتر.. ماركا: روديجير يمنح الريال لقب بطل الشتاء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 04-01-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت
مختاريان الانتر هو بيتي.. رونا بمواجهة لاتسيو في الكأس في مباراة ديربي
اليوفي يريد كل شيء ويوجهون نظرهم نحو الكأس.. يوفيتش ليس كافيا" للميلان
ماركا
روديجير يمنح الريال الفوز ولقب بطل الشتاء
جيرونا يتفوق على الاتلتيكو ويواصل الضغط.. كل شيء على ما يرام مع فكتور روكي
موندو ديبورتيفو
غير قابلين للايقاف بعد فوز جيرونا على الاتلتيكو..الريال بطل الشتاء بهدف روديجير
برشلونة امام لاس بالماس الليلة..لا هدايا..برشلونة يحسم قمته امام الريال في كرة السلة