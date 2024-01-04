نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: مختاريان يغازل الانتر.. ماركا: ​روديجير​ يمنح الريال لقب بطل الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 04-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت

مختاريان الانتر هو بيتي.. رونا بمواجهة لاتسيو في الكأس في مباراة ديربي

اليوفي يريد كل شيء ويوجهون نظرهم نحو الكأس.. يوفيتش ليس كافيا" للميلان

ماركا

​روديجير​ يمنح الريال الفوز ولقب بطل الشتاء

​جيرونا​ يتفوق على الاتلتيكو ويواصل الضغط.. كل شيء على ما يرام مع ​فكتور روكي​

موندو ديبورتيفو

غير قابلين للايقاف بعد فوز جيرونا على الاتلتيكو..الريال بطل الشتاء بهدف روديجير

​برشلونة​ امام لاس بالماس الليلة..لا هدايا..برشلونة يحسم قمته امام الريال في كرة السلة