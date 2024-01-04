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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بخضوع لاعبيه لقياسات بدنية وأوزان قبل انطلاق التدريبات المقرر لها الثلاثاء المقبل بعد فترة الراحة التي وصلت إلى 12 يوما.

وأكد شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن أندرياس إندويا مخطط أحمال فريق الكرة بالأهلى منح اللاعبين بعض البرامج التدريبية خلال فترة الراحة السلبية للحاظ على اللياقة البدنية.

وأضاف شبانة، بأن كولر حذر لاعبيه من زيادة الوزن خلال فترة التوقف وأن من يخالف ذلك سوف يتعرض لعقوبات مالية كبيرة وقاسية.

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي في فترة التوقف



ومنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء راحة سلبية للاعبين لمدة 12 يوما بسبب فترة التوقف الحالية لارتباط المنتخب الوطني الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال بنظامها الجديد بعد أن فاز على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على الأراضي الإماراتية.

