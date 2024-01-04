نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات بايرن ميونيخ مع مهاجم شتوتجارت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

على الرغم من الاهتمام الكبير بخدماته، أكدت تقارير صحفية عدم وجود أي اتصال بين ممثلي نادي بايرن ميونخ وسيرهو غيراسي لاعب نادي شتوتغارت.

حقيقة مفاوضات بايرن ميونيخ مع مهاجم شتوتجارت

وأشارت شبكة " سكاي سبورت " فإن إمكانية تعاقد بايرن ميونيخ، مع المهاجم الغيني، غير مرجح في يناير، وقد يصبح أكثر وضوحًا في الصيف، اعتمادًا على ما يحدث مع إريك مكسيم تشوبو موتينج وماتيس تيل.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد " مؤخرًا أن الفريق البافاري يبحث عن طرق للحصول على المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يحتل حاليًا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري خلف هاري كين.

ويمكن لجيوراسي أن يغادر شتوتغارت مقابل 17.5 مليون يورو خلال العطلة الشتوية والصيف المقبل مقابل مبلغ يتراوح بين 20 و21 مليون يورو باستخدام شرط الخروج.

وسيغيب المهاجم المميز خلال الأسابيع المقبلة عن منتخب بلاده بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية مع غينيا.

بعد إعارته إلى في إف بي الموسم الماضي، انتقل جيراسي من ستاد رين إلى شتوتغارت في صيف 2023 مقابل رسوم انتقال قدرها تسعة ملايين يورو.

بالإضافة إلى نادي بايرن ميونخ، أشارت تقارير أن العديد من الأندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر يونايتد، ودوري الدرجة الأولى الإيطالي (روما، إيه سي ميلان) مهتمة أيضًا بخدمات جيوراسي.