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أحمد جودة - القاهرة - تعتقد أرملة جيرد مولر أنه بعد روبرت ليفاندوفسكي، سيحطم هاري كين أيضًا الرقم القياسي السابق لزوجها الراحل في تسجيل الأهداف.

أرملة مولر تؤمن بسجل هاري كين التهديفي

وقالت أوشي مولر لصحيفة سبورت بيلد: "من الواضح أن هاري كين تجاوز الآن روبرت ليفاندوفسكي وأنه حقق الرقم القياسي".

وأشارت "على أية حال، يمكنه أن يفعل ذلك! شيء فظيع يجب أن يحدث إذا لم ينجح ذلك."

سجل مولر 40 هدفًا في موسم واحد بالدوري الألماني في موسم 1971/72، وهو رقم قياسي على مر العصور.

وفي موسم 2020/21، تغلب عليه ليفاندوفسكي، الذي انتقل منذ ذلك الحين إلى نادي برشلونة، بهدف واحد، والآن يسعى كين لتحقيق الرقم القياسي الجديد، حيث أنه بعد 16 مباراة، أصبح لديه 21 هدفًا.

توفي أيقونة بايرن مولر في 15 أغسطس 2021، بعد وقت قصير من تحطيم ليفاندوفسكي رقمه القياسي، عن عمر يناهز 75 عامًا.

ووفقا لأرملته، فإنه سيمنح كين رقما قياسيا جديدا: "كان سيقول:" عظيم، نحن بحاجة إلى شيء من هذا القبيل في بايرن! " بالطبع كان سيكون سعيدًا بكين".