جيرونا يقتنص انتصاراً مثيراً من أتلتيكو

جيرونا يقتنص انتصاراً مثيراً من أتلتيكوفاز نادي جيرونا على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد جيرونا إلى 48 نقطة، ليتربع على المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 38 نقطة، ليظل في المركز الثالث انتظارا لانتهاء باقي مباريات الجولة.

وبادر جيرونا بالتسجيل عن طريق فاليري فرنانديز إيسترادا في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل المهاجم المخضرم ألفارو موراتا لأتلتيكو في الدقيقة 14، وأضاف سافيو دي أوليفيرا وداني بليند الهدفين الثاني والثالث لجيرونا في الدقيقتين 26 و39 على الترتيب، لكن موراتا واصل تألقه بتسجيله الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، عاد موراتا لهز الشباك بتسجيل هدفه الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 54، وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل منح إيفان مارتين الثلاث نقاط لجيرونا، بعدما أحرز هدف الفوز الثمين لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.