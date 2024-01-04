نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير.. نيوكاسل يدرس التعاقد مع مدرب جيرونا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة " ماركا " أن نيوكاسل يدرس إمكانية التعاقد مدرب جيرونا ميشيل سانشيز.

وبحسب المصادر فإن إدارة الفريق الإنجليزي سعيدة للغاية بعمل ميشيل في الدوري الإسباني، حيث يفكر نيوكاسل في استبدال إيدي هاو وتعيين سانشيز مدربًا للفريق.

بعد أن أنهى مسيرته الكروية، بقي ميشيل في رايو فاليكانو، في فبراير 2017، خلف روبن باراجا كمدرب للفريق الأول للنادي.

في أول موسم كامل له مع الفريق، قادهم للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني 2017-2018، وبالتالي الصعود إلى الدوري الإسباني.

وفي صيف 2021 أصبح ميشيل مديرًا فنيًا لفريق جيرونا، وفي موسم 2021/22، احتل جيرونا المركز السادس في دوري الدرجة الثانية، لكنه خاض لاحقًا جولة فاصلة جيدة ووصل إلى الدوري الإسباني.

وهكذا تمت ترقية ميشيل إلى الدرجة الأولى في موسمه الأول مع فريقه الثالث، الذي قاده حتى الآن للمنافسة مع ريال مدريد على لقب الليغا بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة.