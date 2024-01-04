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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الجناح الإنجليزي جادون سانشو للعودة لفريق بروسيا دورتموند غدًا الجمعة، بعدما توصل النادي المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم، لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاستعارته حتى الفترة المتبقية من الموسم الحالي، وفقًا لتقارير إخبارية، اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الخميس، أن التفاصيل النهائية فقط هي التي يجب تسويتها في صفقة إعارة اللاعب، التي تبلغ 3 ملايين يورو (3ر3 مليون دولار)، مشيرة إلى أن سانشو يمكن أن ينضم لدورتموند في معسكره التدريبي في ماربيا بإسبانيا قبل مطلع الأسبوع.

آخر تطورات انتقال سانشو إلى دورتموند

ولم يؤكد أي من الناديين تلك المفاوضات، ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت الصفقة المحتملة سوف تتضمن خيارا لشراء اللاعب بصورة نهائية في الصيف.

ولعب سانشو في صفوف دورتموند ما بين عامي 2017 و2021، وسجل 50 هدفًا وقدم 64 تمريرة حاسمة في 137 مباراة لعبها بمختلف المسابقات، ثم انضم ليونايتد مقابل 85 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي تقدم هناك، ولم يلعب منذ سبتمبر الماضي، بعدما خرج من حسابات الهولندي إريك تين هاج، مدرب الفريق الإنجليزي، بعد انتقاده له علما بأن عقده الحالي داخل قلعة أولد ترافورد يمتد حتى عام 2026.

ويعاني دورتموند من النتائج المهتزة في الدوري الألماني، حيث يحتل المركز الخامس بترتيب المسابقة، بفارق 6 نقاط خلف فرق المربع الذهبي، بينما يتأخر بفارق 15 نقطة عن باير ليفركوزن (المتصدر).

ومن المقرر أن يبدأ الفريق النصف الثاني من الموسم في 13 يناير الجاري بمواجهة دارمشتات (متذيل الترتيب).