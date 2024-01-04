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أحمد جودة - القاهرة - طُلب من جوزيه مورينيو مدرب روما التعليق على الشائعات الأخيرة التي ربطت روما بالعديد من المدربين الآخرين الذين يمكن أن يحلوا محله في نهاية الموسم.

مورينيو يرد على ارتباط روما بمدربين آخرين

مع أن مستقبله لا يزال غير مؤكد، رد مورينيو في مؤتمره الصحفي بعد المباراة على أسئلة وسائل الإعلام فيما يتعلق بعلاقات روما مع المدربين الآخرين في الدوري الإيطالي.

قال المدرب البرتغالي خلال تصريحات صحفية: "لا أعتقد أن هذا صحيح".

وأضاف "ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن ملكيتنا ليست صادقة مثلي، وأنا أثق في صدقهم بنسبة 100٪. من الواضح أن هذا لا يعني أنهم ما زالوا يريدونني هنا، لا أعتقد أنهم يتحدثون مع المدربين الآخرين من وراء ظهري ".

وتابع "لا أعتقد أن عائلة فريدكينز تتحدث من وراء ظهري. إنه أمر متبادل، لدينا ثقة متبادلة في بعضنا البعض ".

واختتم مورينيو: "بالنسبة لي، هذا ليس خبرًا حقيقيًا".