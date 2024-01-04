روي فيتوريا يقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور مران الغد في العاصمة الإدارية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر السماح لوسائل الإعلام بحضور مران الغد في العاصمة الإدارية.

ويأتي هذا القرار لمشاهدة مران منتخب مصر الاخير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يخوض منتخب مصر مباراة ودية مساء يوم 7 يناير أمام منتخب تنزانيا على ستاد القاهرة استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

وتغادر بعثة منتخب مصر إلي كوت ديفوار يوم 9 يناير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2024.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الافريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها مساء يوم 14 يناير.

