تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أراندينا في كأس ملك إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أراندينا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أراندينا

يلتقى الفريق الملكي مع مضيفه أراندينا، مساء، السبت، الموافق 6 يناير 2024، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أراندينا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فاسكيز، أنطونيو روديجير، أوريلين تشواميني، فران جارسيا.

خط الوسط: جود بيلينجهام، سيبايوس، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسليو، براهيم دياز

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن جيرونا.