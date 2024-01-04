نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق في بيان رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النادي الأهلي في بيان رسمي عن تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد الوعكة الصحية التي أصابته في الفترة الأخيرة، وتسببت في دخوله بغيبوبة.

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

وجاء بيان الأهلي عن مستجدات حالة نائب رئيس النادي كالآتي: "يخضع العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق، خلال الساعات القليلة المقبلة لفحص شامل بمعرفة كونسولتو طبي من كبار الأطباء المختصين".

وأوضح البيان "وذلك بحث إمكانية سفره خارج البلاد ومن ثم عرض قرارهم النهائي على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات بأوروبا، للتأكيد على إتمام عملية السفر لاستكمال العلاج على النحو الأمثل دون أن يتعرض لأي انتكاسة صحية".

وكشف "جاء ذلك من خلال التواصل والتشاور المستمر بين مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وأسرة العامري فاروق للعمل على توفير أفضل علاج وكامل الرعاية الطبية بأحد المستشفيات الكبرى خارج البلاد حتى يتجاوز المحنة الصحية ويمن الله عليه بالشفاء العاجل"