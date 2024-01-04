نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة هيلاس فيرونا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي 2023-2024.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا

يلتقى النيراتزوري مع ضيفه هيلاس فيرونا، السبت، الموافق 6 يناير 2024، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" معقل الإنتر، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دارميان - باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - أوجستو

خط الهجوم: ماركوس تورام - ماركو أرناوتوفيتش "لاوتارو مارتينيز"

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن يوفنتوس صاحب المرتبة الثانية، فيما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.