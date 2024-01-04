نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات الشناوي مع نادٍ سعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي ضمك السعودي عن أحدث تطورات المفاوضات مع الحارس محمد الشناوي من النادي الأهلي، في إطار التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير الحالي.

هل ينتقل الشناوي إلى ضمك؟

وأفاد المصدر بأن "الشناوي قد أبدى موافقته على الانتقال إلى ضمك في الدوري السعودي، حيث ينتظر فقط توضيح الأوضاع مع فريقه الحالي الأهلي، وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق معه في الوقت الراهن، مع التأكيد على أن الصفقة ستكتمل في نهاية الموسم."

وأضاف المصدر على لسان نادي ضمك: "نحن مصممون على ضم حارس الأهلي والمنتخب المصري، حيث رفضنا خيارات حراس من أوروبا خلال الفترة السابقة لضم الشناوي."

وأكد المصدر: "العرض الذي قُدِم للشناوي كان كبيرًا جدًا، ويعتبر بمثابة فرصة هامة في هذه المرحلة من مسيرته، ولكننا ننتظر لنرى تطورات الأيام القليلة القادمة."

وفي سياق متصل، أكد الإعلامي أحمد شوبير وجود عرض سعودي يستعد للوصول إلى النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات الشناوي، مشيرًا إلى رغبة اللاعب في الرحيل وتجاوب إدارة النادي مع هذا الاحتمال في حالة وجود عرض قوي من الناحية المالية.