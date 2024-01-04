نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات إصابة شتيجن مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على تطورات حالة الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في ظل التزامه في الوقت الحالي ببرنامجه العلاجي للتعافي والعودة مرة أخرى للملاعب.

تطورات إصابة شتيجن مع برشلونة

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن العد التنازلي لعودة تير شتيجن للمباريات بدأ بالفعل بعدما نشر صورة له على حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي إنستجرام.

تفاؤل بشأن إصابة شتيجن مع برشلونة

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن تير شتيجن يظهر في الصورة وهو داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم) وكتب تعليقًا على الصورة (اليوم الثالث) ما يعني بداية اليوم الثالث من عملية الشفاء.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه توجد حالة من التفاؤل لدى الطيب الذي أجرى العملية الجراحية لتير شتيجن في ظهره بتعافيه في الفترة المقبلة بما يسمح له بالمشاركة مع البرسا في ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا أوقعت كتيبة تشافي هيرنانديز في مواجهة قوية أمام نابولي الإيطالي على أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين في فبراير على ملعب دييجو مارادونا بينما ستكون مباراة العودة في برشلونة في شهر مارس.