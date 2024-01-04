نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يقترب من الحفاظ على جوهرته الأرجنتينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية أن أتلتيكو مدريد الإسباني أغلق اتفاقه مع نجمه الأرجنتيني ناهويل مولينا من أجل التوقيع على عقد جديد.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن رغبة أتلتيكو مدريد في استمرار العلاقة التي تربطه بمولينا باعتباره لاعبًا مهمًا في تشكيلة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني لينجح في النهاية في الاتفاق الشفهي على الجلوس على طاولة واحدة والتوقيع على عقد جديد.

أتلتيكو مدريد يحسم موقفه من مولينا

وأكد فابريزيو رومانو أن العقد الجديد لمولينا مع أتلتيكو مدريد سيشهد وجود شرط جزائي ضخم تبلغ قيمته 100 مليون يورو تقريبًا.

وأفاد فابريزيو رومانو بأن مولينا انضم لأتلتيكو مدريد في يوليو 2022 ويرتبط بعقد مع إدارة الروخيبلانكوس يمتد حتى نهاية يونيو 2027 لكن رجال إنريكي سيريزو سعوا لربطه بعقد مدته أطول.

وأوضح فابريزيو رومانو أنه لم يتم الكشف مدة العقد الجديد الذي سيوقع عليه مولينا الذي شارك في 35 مباراة دولية مع الأرجنتين وسجل هدفًا يتيمًا بجانب مشاركته في 16 مباراة لأتلتيكو مدريد في الموسم الحالي في الدوري الإسباني، حيث سجل هدفين وصنع هدف آخر.

