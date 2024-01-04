نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الإسماعيلي والمصري في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، التي يرأسها أحمد دياب، عقوبات تخص مباراة المصري والإسماعيلي التي جرت قبل أيام وانتهت بالتعادل 1-1. كانت هذه المواجهة قد أُقيمت في استاد الجيش ببرج العرب، ضمن فعاليات الجولة الـ11 من الدوري المصري، وشهدت اشتباكات بين جماهير الفريقين.

عقوبات مباراة الإسماعيلي والمصري

واتخذت الرابطة قرارات صارمة، حيث حُرم 627 مشجعًا من حضور 6 مباريات، فيما تم منع 5 آخرين من دخول أي استاد لمدة 3 سنوات. وفي إطار الجزاءات المفروضة على الأندية، تم فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل من المصري والإسماعيلي، مع التكليف لهما بتحمل تكاليف الأضرار التي تم تسببها في استاد الجيش ببرج العرب.

أما عن القرارات الفردية، فتم منع 474 مشجعًا لفريق المصري من حضور 7 مباريات، بينما حُرم 153 مشجعًا لفريق الإسماعيلي من حضور 6 مباريات. بالإضافة إلى ذلك، تم منع 5 مشجعين من دخول أي استاد لمدة 3 سنوات في أي بطولة.