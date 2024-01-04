نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الـ 11 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

عقوبات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 25000 خمسة وعشرون ألف جنيهًا لعدم الالتزام بالزي مما أدى إلى تعطيل مباراته أمام بلدية المحلة.

توقيع غرامة مالية على نادي بلدية المحلة قيمتها 25000 خمسة وعشرون ألف جنيهًا لعدم الالتزام بالزي مما أدى إلى تعطيل المباراة.

إيقاف الكابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي زد إف سي مباراة واحدة وغرامة مالية قيمتها 10000 عشرة آلاف جنيهًا تسدد لخزينة رابطة الأندية بمعرفة النادي خلال أسبوعين من تاريخ توقيع الغرامة وتخصم من مستحقاته لديكم، وإذا لم تُسدد خلال الموعد المحدد يعتبر موقوفًا لحين السداد – وذلك لطرده للاعتراض على الحكم.

توقيع غرامة مالية على اللاعب شادي حسين محمد جمال لاعب نادي زد إف سي قيمتها 25000 خمسة وعشرون ألف جنيهًا تسدد لخزينة رابطة الأندية بمعرفة النادي خلال أسبوعين من تاريخ توقيع الغرامة وتخصم من مستحقاته لديكم، وإذا لم تُسدد خلال الموعد المحدد يعتبر موقوفًا لحين السداد – وذلك لعدم الالتزام بالزي مما أدى إلى تعطيل المباراة.

إيقاف اللاعب بيتر زيلو موتومس لاعب نادي زد مباراة واحدة وذلك للطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

حرمان عدد 474 مشجع للنادي المصري، و153 مشجع للنادي الإسماعيلي من حضور 6 مباريات لفرقهم في دوري nile، أو أي مباراة خلال فترة الإيقاف في أي بطولة.

توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيهًا على كل نادي، مع إلزامهم بتحمل قيمة ما تم اتلافه في ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

كما تقرر منع حاملي أرقام بطاقات المشجعين التالية من دخول أي ستاد لمدة 3 سنوات، وهم:

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