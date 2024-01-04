نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة للتاريخ.. كبار الأندية السعودية ترصد التعاقد مع نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعي كبار أندية الدوري السعودي للمحترفين، إلى التعاقد مع واحد من ألمع وأميز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

دي بروين على طاولة الدوري السعودي

وقال الصحفي "رودي جاليتي"، أن البلجيكي كيفين دي بروين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أصبح هدفًا لكبار الأندية السعودية، والتي تسعي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وأكد جاليتي، أن صندوق الاستثمار السعودي الذي يضم أندية "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، يعتبر دي بروين هدف رئيسي في الصيف المقبل.

وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي صيف 2025، لذلك ستكون فرص خروجه في الصيف المقبل كبيرة جدًا، في حال قرر النادي عدم التجديد للاعب البلجيكي.

يذكر أن النصر السعودي، كان من أوائل الأندية السعودية التي كانت تسعي للتعاقد مع دي بروين، خلال الفترة الماضية، إلا أن اللاعب فضل البقاء مع مانشستر سيتي.

