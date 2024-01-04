المرشحون للفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن ديسمبر 2023

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة مدرب الشهر في البريميرليج خلال شهر ديسمبر الماضي عن عام 2023.

أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن ديسمبر 2023

حيث نشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي”إكس”، أسماء المدربين المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب لشهر أكتوبر الماضي.

وشهدت قائمة المرشحين وواجد 4 مدربين، وقد فتحت رابطة الدوري الإنجليزي، باب التصويت لاختيار المُدرب المفضل، عبر موقعهم الإلكتروني، ويتم إغلاق باب التصويت يوم الاثنين المقبل الموافق 8 يناير، على أن يتم إعلان النتيجة يوم الخميس القادم.

وجاءت قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة مدرب شهر ديسمبر:

• أوناي إيمري مدرب أستون فيلا.

• أندوني إيراولا مدرب بورنموث.

• يورجن كلوب مدرب ليفربول.

• ديفيد مويس مدرب وست هام.

ويتربع ليفربول على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من بداية انطلاق الموسم برصيد 45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا.